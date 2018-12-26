“الشورى” يعيد مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وتقديم الخدمة

الوئام - متابعات

وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، على طلب قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس بإعادة مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لها لمزيد من الدراسة.

ومن ناحية أخرى، طالب المجلس المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف، والإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهامها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.

مشددا على ضرورة الإسراع بدراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص وذلك وفق برنامج زمني محدد مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.