المفاجأة الجديدة.. “موتورلا” في طريقه لأول هاتف قابل للطي في 2019

الوئام - وكالات

دخلت شركة شركة «موتورولا» الأمريكية، سباق تصنيع الهواتف القابلة للطي، بعد إعلان شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، إطلاق أول هواتفها من هذا النوع في 2019، وكذلك المنافسة الشرسة من شركات “آبل” الأمريكية، وعملاق التكنولوجيا الصينية “هواوي”.



وأشار يانغ يوانغكينغ، الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو المالكة لعلامة موتورولا التجارية، في فبراير 2017، إلى أن المستخدمين سيرون تقنية الشاشات القابلة للطي في هواتف الشركة وخصوصا الطراز RAZR.

وتبع ذلك، تقديم موتورولا لبراءة اختراع لهاتف قابل للطي يدمج شاشتين، يمكن استعماله كجهاز لوحي عند طيهما، كما أنه يدعم كاميرتين.

ونشرت “موتورولا” بعض الصور لتصميم هاتفها الذكي الجديد، الذي يظهر كيفية ثنى الشاشة عند غلق الهاتف وللحفاظ على الشاشة سليمة يجب أن يكون هناك مساحة كافية للشاشة للإنحناء فى دائرة صغيرة.