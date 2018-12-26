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النظام ارتكب انتهاكات عديدة

لاجئون فلسطينيون يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين بسجون الأسد

لاجئون فلسطينيون يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين بسجون الأسد
weam.co/563145
واس - الوئام

وجه لاجئون فلسطينيون في سوريا نداءًا عاجلا إلى منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العام بالتدخل للكشف عن مصير أبنائهم في سجون نظام الأسد.
وطالبت اللجان الشعبية الفلسطينية ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيروت كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية بتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له المعتقلين الفلسطينيين من تنكيل وتعذيب في سجون نظام الأسد .
وأكدت اللجان الشعبية ومجموعة العمل في بيانات منفصلة على أن نظام الأسد ارتكب جرائم بحق الانسانية بعد الممارسات التي ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة المعتقلين في سجونه ومعتقلاته المعروفة والسرية .
من جهتها اعتبرت اللجان الشعبية في بيانها أن حماية المعتقلين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية أمام ما يجري اليوم من صفقات واتصالات لمعالجة الوضع المتفجر في سوريا ، وأكدت أن حماية اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية.

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