الجمارك السعودية تعزز حلول “البلوك تشين” التجريبية عبر منصة “فسح”

الرياض- الوئام:

أعلنت الجمارك السعودية بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عن ربط منصّة فسح (منظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة) بنظام “تريدلينس” ((TradeLens، وهو النظام المدعوم بتقنية البلوك تشين، والذي طورته شركتي ميرسك (Maersk) آي بي أم (IBM) وذلك بهدف تعزيز وحماية عمليات الشحن البحري.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز جهود الجمارك السعودية في أتمتة أنشطتها، حيث سيكون لهذه الجهود أثراً بارزاً في تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، لا سيما عمليات الاستيراد والتصدير للشحنات المختلفة والخدمات المرتبطة بها؛ بما فيها تأمين سلاسل الإمداد التي تبدأ من بلد التصدير وصولاً إلى منافذ المملكة وذلك للتأكد من المتابعة الدقيقة للإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات، والامتثال للقوانين والأحكام المتّبعة بمدة زمنية قصيرة.

وفي تعليقه على إطلاق المرحلة التجريبية لتقنية البلوك تشين، قال معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك: تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع إستراتيجيتنا المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين المملكة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة والاهتمام بالعميل وحماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.

ولفت معاليه إلى أنّ اعتماد تقنية “البلوك تشين”، تُسهم في تعزيز التزام الجمارك السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من أبرز مستهدفاتها تنويع مصادر الدخل عبر إيراداتٍ غير نفطية، وجذب الاستثمارات من خلال تطبيق التحول الرقمي في مختلف إدارات الدولة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والممارسات المبتكرة في هذا المجال، مؤكدًا أن الجمارك كانت سبّاقة بين نظيراتها على مستوى المنطقة في تطبيق تقنية “البلوك تشين” التجريبية، بما يدعم تعزيز موقع المملكة على مؤشر الخدمات الجمركية واللوجستية العالمي، ويسهم في تسريع نهضة هذا القطاع ليكون ركيزة ثابتة في الاقتصاد. وأضاف قائلا: أن الجمارك السعودية تلتزم لتطوير منظومة عمل رائدة تُسهم في تنفيذ عملياتها، عبر تبنيها لأحدث التقنيات التي تساهم في تبسيط وأتمتة الخدمات الجمركية، وتقديمها لعملائها بمعايير عالمية، مبينًا أن ربط منصّة فسح الإلكترونية مع نظام “تريدلينس” تُعد خطوة إيجابية نحو تطوير عملياتنا.

من جهته، نوّه طارق زرق العيون مدير عام شركة أي بي أم في السعودية بتبني الجمارك السعودية لتقنية البلوك تشين، مؤكداً على أهمية هذه التقنية في خلق قاعدة بيانات رقمية موثوقة. وقال: من خلال تفعيلها لتقنية البلوك تشين عبر نظام تريدلينس، فإن الجمارك السعودية تساهم بفاعلية في تحول مسار الشحن البحري على صعيد المملكة والمنطقة أيضًا ليصبح أسرع، أكثر شفافية، إضافة الى تحقيق أعلى مستويات التشغيل في آنٍ معاً.

وفي هذا السياق، أكد محمد شهاب، مدير منطقة لدى “ميرسك” السعودية، على أهمية الدور الذي تُقدمه تقنية البلوك تشين في أتمتة عمليات الشحن الدولية، مؤكدًا التزام الشركة في أن تكون سبّاقة لتبني وتوظف هذه التقنية لتحقيق الغاية المرجوّة منها. وأضاف: “إننا نفخر اليوم بما حققناه في الاستفادة من تقنية البلوك تشين لدعم قطاع الشحن البحري، عبر نظام “تريدلينس” المبتكر، وأن تتبنى الجمارك السعودية هذا النظام، والتي سنعمل إلى جانبها عبر تسخير خبراتنا العريقة في مجال الشحن، وبما يساهم في تحقيق نقلة نوعية من خلال تبني أحدث برامج التكنولوجيا الرقمية لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتطمح الجمارك السعودية بوصفها داعمًا مهمًا لقطاعي التجارة واللوجستيات، في أن تخلق بيئة متكاملة للأعمال في المملكة، بعيداً عن المركزية والإجراءات المعقدة. وهذا ما تأمل تحقيقه من خلال تطبيق تقنية البلوك تشين التي تسمح لأكثر من جهة فرصة المساهمة في ايجاد الحلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المنصّات اللوجستية المتعددة؛ حيث أن الجيل الحالي للتكنولوجيا غير قابل لإعطاء الحلول على النحو الذي توفره تقنيات البلوك تشين. وبوصفها من أوائل الجهات المتعاملة بتقنيات البلوك تشين، تلتزم الجمارك السعودية بتثقيف وتجربة وتوسيع نطاق النظام الإيكولوجي الذي تفرضه هذه التقنيات من خلال تصورات واقعية، وتجريبها على أوسع نطاق، إضافة الى فهم الطبيعة اللامركزية لهذه التقنية تمهيداً للاستغناء عن منصّات التكنولوجيا التقليدية.