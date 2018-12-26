الحركان: فخور بمشاركة المهندس السعودي في تجربة “بناء متكامل في يومين”

الرياض- الوئام:

أبدى المهندس عبداللطيف الحركان نائب الأمين العام للهيئة العامة للمهندسين إعجابه بتجربة “بناء متكامل في يومين”، والذي تقوم عليه مبادرة تحفيز تقنية البناء.

وقال الحركان، عند زيارته للموقع: أعتقد أنها تجربة رائعة ومبادرة تواكب تطلعات الدولة لرفاهية المواطن ) ، وأضاف بأن ما يميز تقنية “modular concrete”، أنها تراعي الجودة مع تقليل التكلفة وتقنية تراعي طبيعة أجواء المملكة العربية السعودية الصحراوية.

وقال إن “هذه التقنيات متقدمة جدا واستخدمت أساليب تجمع بين الجودة والسرعة وهذا بلا شك يعد رافدا مهما للإسكان في المملكة، لاسيما أن الوطن يحتاج مئات الآلاف من الوحدات السكنية ودخول مثل هذه التقنيات من شأنه أن يساهم في تقليل الزمن في حين أننا نتطلع لانتشار التقنية من أجل أن تكون متاحة بأسعار مثالية”.

ولم يخفي الحركان سعادته بحضور مهندسين سعوديين ساعدوا في هذه التجربة، قائلا: “برامج وزارة الإسكان بشكل عام يوجد بها العديد من المهندسين من الكوادر السعودية المميزة”.

وأضاف: “نحن لدينا ثقة في المهندس السعودي بأنه أينما حل يقدم الإضافة والإبداع ولاشك أن وجود المهندس السعودي في تجربة وتقنية جديدة يعد إضافة له فهي تمنحه المزيد من المساحة للإبداع ومواكبة المستجدات في السوق”.

وعن أبرز التحديات التي تواجه هذه التقنية ذكر الحركان أن مثل هذه التقنيات الحديثة تحتاج للمزيد من الوقت لكشف عيوبها وتلافيه مستقبلا ولكن يبدو أن أول التحديات هو كيفية نقل الوحدات من المصنع إلى موقع التركيب لاسيما عندما يكون لدينا غرف ذات مساحات كبيرة.