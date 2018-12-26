التعليقات: 0

في محافظة القطيف

إغلاق مصنعٍ للحلويات مخالف للضوابط الصحية

إغلاق مصنعٍ للحلويات مخالف للضوابط الصحية
weam.co/563158
واس - الوئام:

أغلقت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء، مصنعاً للحلويات مخالفاً للضوابط الصحية، أتلفت من خلاله 1236 كيلوغراماً من المواد الغذائية، و136 لترا من العصيرات الفاسدة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، أن هذه الجولات والحملات، تأتي ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية.
وبين أنه تم مصادرة كميات من الحلويات والمكسرات والفشار والعصيرات، حيث تم تداولها بطريقة غير صحية، مع تدني مستوى النظافة، وسوء التخزين، مبينا أن بلدية صفوى تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذا التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على كل من يحاول الإضرار بصحة الجميع.

روابط ذات صلة

سيدة سبعينية تحصل على رخصة القيادة بالقطيف

سيدة سبعينية تحصل على رخصة القيادة بالقطيف

مكافحة المخدرات تضبط شخصا بحوزته 120 ألف حبة محظورة

مكافحة المخدرات تضبط شخصا بحوزته 120 ألف حبة محظورة

مساعد رئيس المحكمة العامة بالقطيف يستقبل قاضي دائرة الأوقاف

مساعد رئيس المحكمة العامة بالقطيف يستقبل قاضي دائرة الأوقاف

اكتمال حجز 942 فيلا تحت الإنشاء في ” منازل القطيف”

اكتمال حجز 942 فيلا تحت الإنشاء في ” منازل القطيف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>