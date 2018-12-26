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وتستمر حتى بعد غد

غدا.. انطلاق الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

غدا.. انطلاق الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
weam.co/563159
واس - الوئام:

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراتين يلتقي خلالها فريق الباطن نظيره القادسية على ملعب الباطن في حفر الباطن ، ويستضيف فريق الفيصلي نظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .

يمتلك الباطن 11 نقطة في المركز الرابع عشر ، ويحتل القادسية المركز الثامن برصيد 20 نقطة ، والفيصلي 20 نقطة في المركز السابع ، بينما يمتلك الفيحاء 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتتواصل مباريات الجولة بعد غدٍ الجمعة بـ 3 مباريات ، حيث يلعب الفتح مع النصر في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، ويحل الشباب ضيفاً على الحزم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويستضيف الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة فريق الأهلي.

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