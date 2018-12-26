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استهدف المواطنين الأبرياء

“التعاون الإسلامي” تُدين تفجير تلعفر بالعراق

“التعاون الإسلامي” تُدين تفجير تلعفر بالعراق
weam.co/563160
واس - الوئام:

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في قضاء تلعفر شمال العراق، يوم أمس، والذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وقدّم معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تعازيه لأسرالضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى ، سائلا المولى عزوجل أن يجنب العراق كل مكروه.

وجدّد الأمين العام استعداد المنظمة التعاون الإسلامي للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة والكتل السياسية كافة من أجل تحقيق المصالحة العراقية في إطار مبادرة المنظمة بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية.

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