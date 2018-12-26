“الغذاء والدواء” توقع اتفاقية لإنشاء حاضنة صحة رقمية

الرياض- الوئام

وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اتفاقية مع شركة “أوشن اكس” ممثلةً برئيسها التنفيذي إبراهيم الزهيميل، لإنشاء وتشغيل حاضنة صحة رقمية وإقامة “هاكاثون” الصحة الرقمية مطلع عام 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم رواد الأعمال وتمكين الشباب، تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، إذ ستكون الحاضنة منصة تقدم الهيئة من خلالها بيئة عمل مثالية واستشارات متخصصة ودعمًا تدريبيًا لفرق العمل في المشاريع المحتضنة، لتسهم في تقديم أفضل الخدمات وتهيئة المشاريع لسوق العمل، علمًا أن اختيار المشاريع المحتضنة سيكون من خلال “هاكاثون” الصحة الرقمية.