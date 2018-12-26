مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 7710.93 نقطة

الوئام- واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 6.82 نقطة ليقفل عند مستوى 7710.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 88 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, والأسماك, وأنعام القابضة, وأليانز إس إف, وساكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عناية, وزين السعودية, وبى سى آى, والواحة, والدرع العربي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.29%.

فيما كانت أسهم شركات المعذر ريت، وزين السعودية، والأسماك، والإنماء, ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, وسابك, والإنماء، والمعذر ريت، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 13.68 نقطة ليقفل عند مستوى 2400.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقات.