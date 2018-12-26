مواطن وابنته أمام النيابة العامة.. والتهمة احتيال ببيع أراضي بتبوك

الوئام- متابعات

تواصل النيابة العامة بتبوك، التحقيق مع شخص وابنته بتهمة الاحتيال على مواطنين، وذلك ببيعهم أراضي ووعدهم بأرباح لم تصرف لهم، بعد تقديم شكاوى ضدهما من المتضررين.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة تبوك علي القحطاني، أن موضع المذكور متابع من قبل إمارة المنطقة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وتم إحالة الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المذكور لشرطة المنطقة، وتم إحضاره وسماع أقواله وتم إحالته للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات في القضية وفق الأنظمة والتعليمات وما زالت القضية تحت الإجراء لدى النيابة العامة بالمنطقة.

وأضاف أن من لديه شكوى في هذا الخصوص بإمكانه التقدم مباشرة للنيابة العامة لضمها لما لديهم.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الإلكترونية، تداولت مؤخرًا قيام أحد الأشخاص وابنته بالاحتيال على بعض المواطنين، ببيعهم أراضي ووعدهم بأرباح لم تصرف لهم، ولم يتم افراغ الأراضي لهم.