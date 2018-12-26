هيئة السياحة.. المؤسسة الحكومية الأفضل عربيا في الأداء الاعلامي

الرياض - الوئام :

فازت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بجائزة الاستراتيجية الاعلامية العربية لفئة المؤسسات الحكومية، باعتبارها المؤسسة الحكومية العربية الأفضل في أدائها وحضورها الإعلامي المتنوع والفاعل، والمقدمة من المركز الخليجي للاستراتيجيات الاعلامية بالبحرين.

وتسلم الجائزة مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة سعود عبدالرحمن المقبل، وذلك في حفل افتتاح مؤتمر الشرق الاوسط الخامس للاستراتيجيات الاعلامية (ميميست 2018) الذي ينظمه المركز الخليجي للاستراتيجيات الاعلامية وانطلق أمس الثلاثاء في القاهرة.

وقد أكد نائب مدير المركز الخليجي للاستراتيجيات الاعلامية عبد الرحمن السالم أن لجنة جائزة الاستراتيجية الاعلامية اختارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ضمن 20 جهة حكومية مرشحة بعد استعراض استرتيجية إعلام السياحة والتراث بالهيئة، ودراسة المنتجات الاعلامية للهيئة والتي تميزت بتنوعها ومستواها المهني العالي.

وأشار إلى أن الجائزة التي يرشح الفائز بها من قبل المركز الخليجي للاستراتيجيات الاعلامية (جي سي ميست)، وتعتمدها الجمعية العربية للصحافة والاعلام، و مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر)، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية في الدول العربية على العمل الإعلامي وفق استراتيجية محددة الأهداف بما يسهم في نجاح الرسالة الإعلامية ومهنيتها.

مبينا أن استراتيجية اعلام السياحة والتراث التي اعتمدتها هيئة السياحة السعودية عام 2004م تشمل جوانب مهمة، أتاحت تنوع وثراء المواد والمنتجات الإعلامية للهيئة من مواد صحفية ومجلات وأفلام ومواقع الكترونية مما جعل الهيئة تحظى بحضور اعلامي لافت.

بدوره عبر مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة سعود المقبل، عن تقديره للقائمين على جائزة الاستراتيجية الاعلامية العربية على اختيار الهيئة لهذه الجائزة الهامة.

وقال بأنه يهدي الجائزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الموجه والداعم الأول للنشاط الاعلامي بالهيئة، والذي يشرف ويتابع منتجات الهيئة وإصداراتها وأنشطتها الإعلامية بشكل مباشر، وقد استفادت إدارة الاعلام كثيرا من رؤيته وخبراته الاعلامية الواسعة وهو ما انعكس على مستوى الاداء الاعلامي للهيئة.

وأعرب المقبل عن تهنئته لسعادة مساعد رئيس الهيئة المشرف العام على الاعلام وعلاقات الشركاء الاستاذ ماجد علي الشدي، مبينا أنه نقل إعلام الهيئة إلى مراحل متطورة بإسهامه المباشر ودعمه الكبير لفريق العمل الاعلامي بالهيئة.

وأكد المقبل أن الهيئة تتميز حاليا بكثرة منتجاتها الاعلامية من إصدارات شهرية، ومواقع وحسابات الكترونية، وأفلام قصيرة ووثائقية، إضافة إلى الكتيبات وقوافل الاعلام السياحي، ونشر التغطيات والتقارير الصحغية والتلفزيونية، مبينا أن المواد الاعلامية التي تبثها وتنشرها الهيئة شهريا سواء عن الهيئة وأنشطتها وبرامجها أو عن قطاعات السياحة والتراث بشكل عام تتجاوز 3000 مادة سنويا.

وأبان أن النجاح الاعلامي الأبرز في الهيئة هو التركيز في بداياتها على نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية السياحة، وهو ما أسهم في تحول الشك لدى فئات كثيرة من المجتمع إلى قبول بالسياحة والتراث ومن ثم مطالبة بتطوير هذه القطاعات.