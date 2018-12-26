تعرف على أبرز الأحداث الفلكية في 2019

جدة - الوئام:

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي والعالم على موعد لاستقبال العديد من الظواهر السماوية خلال العام الجديد 2019.

وأوضح أنه في السادس من يناير (30 ربيع الثاني 1440) بحسب تقويم أم القرى، يحدث أول كسوف جزئي للشمس في العام الجديد، وسيكون مشاهدا في الأجزاء الشرقية من آسيا، وشمالي المحيط الهادي. كاشفا أن أفضل موقع لرصده يكون في شمال شرق روسيا، ولن يكون مشاهد في السعودية أو المنطقة العربية.

وأضاف أنه “بعد أسبوعين في 21 يناير (15 جمادى الأولى 1440) يحدث أول خسوف للقمر وسيكون كليا، ويشاهد في معظم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادي وغرب المحيط الأطلسي وأقصى غرب أوروبا وأقصى غرب إفريقيا وسوف يشاهد جزئيا في أجزاء من الوطن العربي”.

وفي النصف الثاني من 2019، تشهد الكرة الارضية ثاني كسوف للشمس في 2 يوليو (29 شوال 1440) وسيكون (كلي)، ويشاهد في أجزاء من جنوب المحيط الهادي وجنوب غرب أمريكا، ولن يشاهد في السعودية أو المنطقة العربية.

يعقب ذلك بأسبوعين الخسوف الثاني للقمر هذه السنه في 17 يوليو (14 ذي القعدة 1440) وسيكون (جزئيا) وسيكون مشاهدا في معظم أوروبا وإفريقيا ووسط آسيا والمحيط الهندي، وترصد كافة مراحلة في السعودية والوطن العربي.

من ناحية آخرى، يحدث في 11 نوفمبر ( 14 ربيع الأول 1441) عبور “نادر جدا” لكوكب عطارد أمام قرص الشمس، حيث سيتحرك الكوكب مباشرة بين الأرض والشمس، ويمكن رؤية الحدث من خلال تلسكوبات مزودة بمرشحات خاصة فقط حيث يكون الكوكب مثل نقطة داكنة، وهي ظاهرة تحدث مرة كل بضعة سنوات، إذ يكون العبور التالي لعطارد في العام 2039.

واستطرد: هذا الحدث يكون مشاهدا في السعودية والوطن العربي وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وأجزاء من أمريكا الشمالية والمكسيك وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وكشف أن الحدث الأبرز سيكون في 26 ديسمبر (29 ربيع الثاني 1441)، حيث يحدث كسوف حلقي نادر للشمس مساره يبدأ على مستوى الكرة الارضية مع شروق الشمس في المنطقة الشرقية بالسعودية وسيكون حلقيا، ويشاهد في باقي المناطق المملكة وأجزاء من الوطن العربي في شكل كسوف جزئي فقط.