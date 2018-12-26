مبارك: رئيس إيران تحدث بالعربية لتشجيع الفوضى بمصر

أكد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية في مصر رصدت لقاءات لقيادات الإخوان في تركيا ولبنان وسوريا للتخطيط لفوضى في مصر بمساعدة من بعض الدول.

وقال خلال شهادته في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات الإخوان إنه كانت هناك مؤامرة على مصر، مضيفاً أنه في واقعة هي الأولى قام رئيس إيران بإلقاء خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية لتشجيع الفوضى بمصر وتأجيج العنف بعد ثورة يناير.

وأضاف مبارك أنه قرر التنحي عن الحكم وتسليم البلاد للقوات المسلحة من أجل الحفاظ على مصر، مضيفاً أن من كانوا يحرضون ضد النظام والبلاد قاموا باقتحام السجون وتهريب عناصرهم وضرب جهاز الشرطة، ولذلك قرر التنحي حتى لا تسقط البلاد.