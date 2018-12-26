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المحكمة العمالية بالرياض تلزم شركة بتعويض موظف سعودي بمليون ريال

المحكمة العمالية بالرياض تلزم شركة بتعويض موظف سعودي بمليون ريال
weam.co/563190

أنصفت المحكمة العمالية فى السعودية، مواطنا تقدَّم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات إلا أن الشركة وبعد 4 أشهر أنهت عقده تعسفيا، إذ حكمت المحكمة بتعويض المواطن “مليون ريال” وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.

ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض السعودى الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال لقاء الفصل التعسفى الذى تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.

وكان المواطن السعودى قد تقدَّم للمحكمة العمالية مطالباً بإعادة حقه من الشركة، وتعويضه عن فسخ العقد بمبلغ مليون ريال ومكافأة نهاية خدمة ورواتب متأخرة، كما أن العقد المبرم بين الموظف والشركة نصَّ على أن يتم تعويض الموظف حال إنهاء العقد بمبلغ مليون ريال.

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