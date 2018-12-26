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توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة
weam.co/563203
الرياض- الوئام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس الغد الخميس، في المملكة، قائلة إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على “مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حفر الباطن، القيصومة”.

وشملت توقعات الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة “تبوك، الرياض، الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية”، بينما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على “المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، شرق وغرب المملكة”.

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