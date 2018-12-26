زوج يلقي طليقته من أعلى جبل.. ويضلل الشرطة بـ”فيسبوك”

دون سبب معلن، قتل زوج طليقته بإلقائها من أعلى جرف صخري، واحتفظ بهاتفها كي يضلل العدالة.

القصة المأساوية نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مؤكدة أن الزوج طبيب نيبالي الجنسية ودفع طليقته وهي هندية، من أعلى جرف صخري.

واعتقلت الشرطة الهندية الطبيب دارمندرا سينغ للاشتباه في جريمة قتل المرأة، ولاحقا اعترف بالجريمة، قائلا: “إنه عرض على زوجته تناول مشروب، خلطه بعقار محفز للنوم، ثم ألقى بها لاحقا من أعلى الجرف الصخري، لتلقى مصرعها على الفور”.

وبعد مرور فترة من الوقت، شعر أقارب السيدة الهندية بفقدانها وأبلغوا السلطات، معربين عن شكوكهم إزاء احتمال أن يكون الزوج السابق قد اختطفها.

وحاول الزوج القاتل تضليل السلطات وعائلة الضحية، عبر تحديث معلومات حساب طليقته مرارا في فيسبوك، لعدة أشهر بعد مقتلها، لتبدو وكأنها على قيد الحياة، وكأن الأمر يعدو كونه “ابتعادا مؤقتا” عن العائلة والأصدقاء. وفي أكتوبر الماضي، عثرت الشرطة على الهاتف، دون صاحبته، في مكان يبعد مئات الكيلومترات عن مكان سكنها.

واعترف الزوج السابق بأنه بعث بهاتف الضحية إلى منطقة بعيدة عبر شريك له. وكان الطبيب ارتبط بزوجته السابقة، التي تدير دارا لرعاية المسنين، عام 2011 سرا، بينما كان متزوجا من أخرى. وعلمت زوجته الأولى بالأمر، عندما جرى استبعادها من ملكية عقارات لصالح زوجها والزوجة الثانية.