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رئيس الأركان اليمني يشيد بدور التحالف العربي في بلاده

رئيس الأركان اليمني يشيد بدور التحالف العربي في بلاده
weam.co/563226
الوئام - متابعات

أشاد رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، الأربعاء، بدعم وجهود دول التحالف العربي في إنقاذ اليمنيين من الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وشدد خلال زيارته لعدد من الدوائر التابعة لوزارة الدفاع بمحافظة مأرب، على ضرورة تلافي أوجه القصور وتعزيز التنسيق وتفعيل الآليات وتوحيدها.

وأكد وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة الجهود والتحلي بالصبر واستحضار روح الانتصار في مواجهة العدو الذي ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني.

وعقد الشهر الماضي مباحثات بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية في السويد.

وأفضت مشاورات السلام إلى إقرار اتفاقات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.

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