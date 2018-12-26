برلمان الاحتلال يصوت على حل نفسه.. ونتانياهو في مأزق “الفساد”

الوئام - متابعات

في قرءاة أولى، صوت نواب إسرائيليون لصالح مشروع قانون يهدف إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل، وسيتم التصويت على المشروع في قراءتين ثانية وثالثة.

وقرر ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاثنين حل البرلمان وإجراء انتخابات في أبريل، وينبغي أن يقر النواب هذا القانون.

والغالبية التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في البرلمان باتت بفارق صوت واحد فقط بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الشهر الماضي.

ونتانياهو مهدد بأن توجه إليه تهمة “الفساد” في ثلاث قضايا إثر توصية من الشرطة، والتقى صباح الأربعاء في القدس مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وطلب دعمهم.

وقال “سنشهد محاولة من اليسار للإطاحة بحكمنا بمساعدة وسائل الإعلام وآخرين”، مضيفا “ينبغي ألا ينجحوا لأنه في حال كهذه فإن الحركة التي تمثلونها ستصبح في خطر واضح”.

وتابع بحسب بيان لمكتبه “اضطررنا إلى بذل جهود كبيرة حيال الإدارة الاميركية الحالية لتحقيق الإنجازات الكبيرة التي شهدتها” المستوطنات.

ورغم أن نتانياهو يعتبر نفسه المدافع الأول عن الاستيطان، فإن ثلاثة من مسؤولي المستوطنات قاطعوا الاجتماع احتجاجا.

ويؤيد حزب البيت اليهودي الديني القومي، وهو فريق أساسي في الائتلاف الحكومي، ضم جزء من الضفة المحتلة.