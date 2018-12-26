ابنة رافسنجاني: النظام الإيراني ينهار وبلادنا أصبحت تحت العالم الثالث

شنت ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الأسبق فائزة رافسنجاني، هجوما على الحكومة الإيرانية، مؤكدة أن الدولة في انهيار مستمر.

وقالت إن النظام في إيران انهار في المحتوى، لكن لم يحدث انهيار ظاهري وواقعي، لكنها قالت من المحتمل أن يحدث ذلك، مؤكدة أن حكومة روحاني فاشلة، ولم تحقق شيئًا على أرض الواقع.

وأكدت في تصريحات صحفية أن الخوف والرعب يُبثان بالداخل، وأن هناك انهيارًا للمحتوى حدث بالفعل، وإخفاقًا في كل مكان.

وذكرت أن المشكلات الاقتصادية تتزايد يومًا بعد يوم.. معتبرة أن بلادها أصبحت تحت العالم الثالث.

ووصفت ما يحدث في إيران بأنه أسوأ أنواع الانهيار؛ فالداخل أصبح متهالكًا، لكننا نحتفظ بالظاهر.