فيديو صادم.. مواطن يتلقى فاتورة مياه بـ129 ألف ريال

الوئام - متابعات

تفاعل مواطنون مع فيديو صادم عرضه برنامج “تم” على قناة السعودية الأولى، يتناول شكوى مواطن من تلقيه فاتورة مياه مؤخرا بـ129 ألف ريال.

وعلق مقدم البرنامج، خالد العقيلي، على الشكوى بقوله “129 ألف ريال فاتورة مياه، أنا شعرت أن أسفل منزله حقل بترول وليس مجرد فاتورة استهلاك من مياه”

من جانبه، رد مدير عام التشغيل الذكي بشركة المياه عبدالرحمن الشهري، بأنه كانت هناك إشكالية في قراءة العدادات في وقت سابق، قبل أن تنجح الشركة في تركيب عدادات إلكترونية جديدة لـ87% من المشتركين.

وأوضح أن الشركة تعتمد على خطة سريعة لاستكمال جميع المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تمت إعادة برمجة آلية الفوترة بالكامل، بحيث يتم حجز الفواتير التي تأتي مرتفعة وتراجع من موظف مختص.

وأنهى تصريحاته قائلا إنه في السابق كان يتم حجز 200 ألف فاتورة لمراجعتها في الشهر، فلا يتم تصدير الفاتورة إلى المواطن حال التأكد من المبالغة فيها، وأما إذا كانت صحيحة فيتم تصديرها للمواطن، مبيناً أن النسبة التي يتم حجزها انخفضت ووصلت إلى 2.5% فقط.

يذكر أن عددا من المواطنين أبدوا امتعاضهم من ارتفاع أسعار فواتير المياه وأخطاء في قراءتها مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.