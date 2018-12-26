صحيفة فرنسية: قطر ترعى الإرهاب في العالم وتدعي محاربته بمالي

هاجمت صحيفة فرنسية دعم قطر لدولة مالي بـ24 آلية عسكرية، بدعوى مساعدتها في حربها ضد الإرهاب، مؤكدة أن الدولة الصغيرة لديها فصام إذ أنها تدعم شبكات إرهابية في شمال باماكو.

وقالت صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية الساخرة، اليوم، إن قطر تزعم محاربة الإرهاب في الوقت الذي تدعمه من جهة أخرى.

وتعجبت الصحيفة من الإعلان القطري بإرسال الآليات العسكرية إلى مالي، في وقت كشفت فيه تقارير استخباراتية الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية في شمالي مالي، منها تنظيم “أنصار الله” المتحالف مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبحسب “ويست فرانس”، فإن “قطر التي قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها بها في يونيو 2017 لثبوت تمويلها لمنظمات إرهابية في عدة بلدان تحاول بتلك المساعدة أن تثبت للمجتمع الدولي بأن لها رصيداً للحفاظ على الأمن الدولي”.

وأرسلت المدرعات بواسطة طائرتين حربيتين قطريتين، ووفقاً للإعلان القطري فإن تلك المدرعات ليست مقتصرة على مكافحة الإرهاب في مالي فحسب بل تمتد إلى دول مجموعة الساحل الأفريقي.

ومجموعة دول الساحل الأفريقي هي مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، وموريتانيا، تأسست المجموعة عام 2017، بقوات عسكرية مشتركة لمكافحة عنف التنظيمات الإرهابية في المنطقة.