“لوموند”: غارات إسرائيل على سوريا رسالة لإيران بعد انسحاب واشنطن

الوئام - متابعات

قال تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية إن الغارات الإسرائيلية على سوريا، الثلاثاء، كانت بمثابة رسالة تحذير إلى إيران وحزب الله من استمرار التوغل بالمنطقة، عقب قرار الانسحاب الأمريكي.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن إسرائيل توجه رسالة تهديد إلى النظام الإيراني بعد القرار الأمريكي المفاجئ بالانسحاب من الأراضي السورية الذي أكدت الصحيفة أن تل أبيب هي الخاسر الأكبر منه، لأنه يضعها في مواجهة مباشرة مع إيران.

وأوضح أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع للمليشيات الإيرانية و”حزب الله”، وهي الخطوة الأولى التي تتخذها تل أبيب منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، التي رحبت به طهران في وقت سابق.

وتابع أن إسرائيل تعد أكبر الخاسرين من الخطة الأمريكية بالانسحاب وفك الارتباط، لكونها تترك المجال لإيران وشركائها (حزب الله) لتطوير قدراتهما العسكرية في سوريا.

ولفتت “لوموند” إلى أن إسرائيل التي طالما أشادت بسياسة ترامب في منطقة الشرق الأوسط تؤكد بانتظام أنها لن تسمح لإيران أن تكون سوريا موطئ قدم لها.

وتتبادل دمشق وتل أبيب الاتهامات منذ أمس الثلاثاء، بشأن إطلاق صواريخ عبر حدودهما، حيث أعلن مصدر عسكري سوري أن بلاده تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية.

من ناحية أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية بمحيط دمشق، مساء الثلاثاء، استهدفت مستودعات أسلحة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني.