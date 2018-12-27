“سناب شات” تواجه شبح الإفلاس

الوئام-متابعات

اعتبر خبراء اقتصاديون أن اغلاق سهم سناب شات يوم الجمعة الماضي عند اقل من 5 دولارات وهو اقل مستوى له على الاطلاق مؤشرا قويا على اقتراب افلاس الشركة.

و تواجه شركة «سناب شات» للتواصل الاجتماعي الافلاس،بعدما بلغ الطرح الاولي لاسهم سناب شات في «وول ستريت» في 2017 ما قيمته 24 مليار دولار، وانخفض سعر السهم الاسبوع الماضي بنسبة %76 منذ بداية 2018 ووصل الى 20 دولارا ثم الى 4.99 دولارات في اغلاق تعاملات «وول ستريت» يوم الجمعة الماضي، ما يخفض القيمة السوقية للشركة الى اقل من 6 مليارات دولار.

واشار تقرير جديد لـ«وول ستريت جورنال» الى ان الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ كان قد اقترب في منتصف عام 2016 من شراء سناب شات الا ان نظيره ايفان شبيغل رفض العرض لثالث مرة خلال ثلاث سنوات.

ولا يذكر التقرير اي تفاصيل عن السعر المعروض من «فيسبوك» لشراء «سناب شات»، كما ان «فيسبوك» لم تقدم عرضا رسميا، الا ان شيريل ساندبنرغ من «فيسبوك» تقول ان شركتها تواصلت مع اعضاء من مجلس ادارة «سناب شات» لقياس مدى اهتمامهم بالاستحواذ على الشركة.

وفضلا عن هبوط اسهم الشركة، يبدو ان مشاكل «سناب شات» تتزايد في 2018، اذ انخفض عدد المستخدمين النشطين للشركة بنسبة %1 يوميا في الربع الثالث، بعدما كان شبيغل دعا الى رفع نسبة المستخدمين في الربع الرابع.

كما ان موظفي الشركة لن يحصلوا على مكافآت نقدية للسنة الثانية على التوالي، وقد يحصلون على خيارات اسهم بحسب الاداء، وبذلك سيكون 2019 عاما حرجا لـ «سناب شات» رغم ان شبيغل امل في تحقيق ارباح في العام الجديد.