العقوبات الأمريكية تجبر رئيس شركة روسية عملاقة على الاستقالة

الوئام - متابعات

أجبرت العقوبات الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة روسال الروسية العملاقة، ماتياس وارنيج، على الاستقالة من منصبه في إطار عملية لإعادة الهيكلة جرى الاتفاق عليها، لكي يتسنى لوزارة الخزانة الأمريكية شطب اسم الشركة العاملة في قطاع الألومنيوم من قائمة عقوباتها.

وقالت الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، إنها سترفع العقوبات المفروضة على روسال والشركة الأم “إن+” ويوروسيب إنرجو للكهرباء، إذا جرت إعادة هيكلتها لتقليص حصة رجل الأعمال أوليج دريباسكا الخاضع لعقوبات أمريكية.

وقالت رويترز إن تنحي وارنيج يعد أحد شروط الاتفاق، وتأتي استقالته بعد 6 أعوام أمضاها بأكبر شركة في العالم لإنتاج الألومنيوم خارج الصين، ويعرف وارنيج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال وارنيج في بيان: “أنا واثق بأنه يمكنني أن أسلم لخلفي شركة متطورة وناجحة.. مهمتي اكتملت”، مضيفا أن الرفع المزمع من قائمة العقوبات وضع الشركة على حافة “تطور استراتيجي جديد”.

وقالت روسال إنها تتوقع اختيار خليفة لوارنيج الخميس.

وبعد اكتمال إعادة الهيكلة، ستملك “إن+” حصة نسبتها 56.88% في روسال، وتحتفظ بالحق في اختيار الرئيس التنفيذي للشركة.