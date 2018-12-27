1000 متبرع بالخلايا الجذعية في الجنادرية

الرياض- الوئام:

استقطب السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني أكثر من 1000 متبرع في أول خمسة ايام من انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، عبر الحملة التوعوية التي ينظمها على أرض المهرجان.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد العسكر المدير التنفيذي للمركز أن انطلاقة سجل الخلايا الجذعية في بداية المهرجان الحالي تعد الأميز طوال مشاركته في المهرجانات السابقة للمهرجان على مستوى عدد المسجلين في السجل.

وقال: يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات للأشخاص الراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية للمرضى الذين هم في أمس الحاجة للزراعة، من مرضى سرطان الدم والمرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية أو نقص المناعة الوراثي.

وأضاف: نقوم بتعريف زوار المهرجان عن أهمية التبرع بالخلايا الجذعية، وسهولة الحصول عليها، وطرق التبرع بها، ودورها في إنتاج خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والجهة المسؤولة عنها في الجسم.

ويعد السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الذي أطلق عام 2011م هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويعتبر مصدر معلومات رئيسي للمرضى الذين لم يفلحوا في إيجاد المتبرع المطابق من عائلاتهم وانضم إلى السجل العالمي للمتبرعين بالخلايا الجذعية في عام 2013م، مما أتاح له المجال للبحث في السجلات العالمية والتعاون معها.

ويكشف السجل أن ما نسبته 60% من المرضى هم من فئة الأطفال، ونحو 30% من البالغين، فيما تجاوز عدد المنضمين للسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية منذ انطلاقه حتى الآن 70 الف متبرع.