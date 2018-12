مؤسسة النقد تفتح باب التقديم ببرنامج الاقتصاديين السعوديين

الرياض- الوئام:

أعلن مؤسسة النقد العربي السعودي عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في برنامج الاقتصاديين السعوديين وهو برنامج تأهيلي مع فرصة للابتعاث الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في أحد الجامعات الأمريكية وذلك للحاصلين على شهادة البكالوريوس بتقدير عام (ممتاز أو جيد جداً) أو ما يعادلهم.

وقالت أن التخصصات المطلوبة هي: اقتصاد- مالية– محاسبة – نظم المعلومات الإدارية – بحوث العمليات – رياضيات – إحصاء – أساليب كمية – هندسة – حاسب آلي – فيزياء.

ويعامل المبتعث من حيث المخصصات المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم ويتم صرفها من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.

ويقدم للمبتعث شهريا نصف الراتب الأساسي (بعد حسم التقاعد) وتذاكر سفر له ولعائلته ذهابا إلى مقر الدراسة

مع التعويض عن التكاليف المترتبة على إصدار تأشيرة السفر والتعويض عن الرسوم المتعلقة بالحصول على قبول في الجامعة التي سيتم الالتحاق بها.

ومكافأة تميز مالية تقدم للمبتعث إذا حقق معدل (3.75 من 4.00) أو ما يعادله ويتم تحسين وضع المبتعث عند تحقيقه لدرجة الماجستير مع استمراره في البعثة لإكمال الدكتوراه دون شرط مباشرة العمل على أن يتم تحقيق الشروط التالية للترشيح في البرنامج:

لخريجي الجامعات الداخلية:

شهادة لغة انجليزية سارية المفعول

TOEFL 61 or more

Academic IELTS 5.5 or more

لخريجي الجامعات الخارجية:

شهادة لغة انجليزية سارية المفعول

TOEFL 79 or more

Academic IELTS 6.5 or more

وللاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط:

https://careers.sama.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/