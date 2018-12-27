توقيف 8 من قادة داعش في العراق

بغداد- الوئام:

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 8 من قادة داعش في محافظة كركوك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية، وبالتعاون مع مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك التابعتين لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، وبعملية نوعية ومتابعة مستمرة ألقت القبض على 8 من قادة عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف أن المعتقلين هاربين من قضاء الحويجة إلى مركز وأطراف كركوك ومطلوبين بعدة قضايا إرهابية من قتل وتهجير واستهداف للقوات الأمنية، موضحاً أن العملية تمت بعد تشكيل فريق نجح في عملية إلقاء القبض عليهم.