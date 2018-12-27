التعليقات: 0

من بينهم الجنرال أوزوالدو هيرنانديز

فنزويلا: سجن 9 عسكريين بتهمة التخطيط للإطاحة بمادورو

فنزويلا: سجن 9 عسكريين بتهمة التخطيط للإطاحة بمادورو
weam.co/563283
كراكاس -الوئام:

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا أحكاماً بسجن 9 أعضاء في القوات المسلحة يصل بعضها الى 9 أعوام، بعد ادانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في 2014.

وذكرت المحكمة في قرارها أن من بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هيرنانديز، والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو، اللذين حكم عليهما بالسجن 5 أعوام حداً أدنى.

ورفضت أعلى محكمة في فنزويلا استئنافاً أخيراً من المتهمين الذين رُفضت استئنافاتهم السابقة في محاكم ابتدائية وعسكرية، بعد اتهامهم “بالاعداد في 2014 لحركة متمردة ومزعزعة للاستقرار ضد الحكومة تحمل اسم غيريكو”.

واعتبرت المعارضة أن المحكمة العليا بهذا القرار تعمل على “خدمة” مصالح مادورو.ووفقاً لتقارير صحافية محلية كان المخطط يقضي بأن تعتقل وحدات عسكرية معينة مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى في محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.

وأكد مادورو في بداية ديسمبر أن الولايات المتحدة تخطط للإطاحة به، بمساعدة حكومة كولومبيا اليمينية، والرئيس اليميني المنتخب في البرازيل جاير بولسونارو.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس اليساري، الذي شهدت فنزويلا في عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ولاية رئاسية ثانية في 10 يناير بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام والتي اعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “مزورة”.

وبحسب منظمة فورو بينال الخيرية يوجد في فنزويلا 278 سجيناً سياسياً، بينهم 80 عسكرياً.

روابط ذات صلة

رئيس فنزويلا يأمر برفع حالة التأهب القصوى

رئيس فنزويلا يأمر برفع حالة التأهب القصوى

فنزويلا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب

فنزويلا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب

رئيس فنزويلا: كان علينا أن نضحك.. نائب ترامب «رجلٌ مجنون»

رئيس فنزويلا: كان علينا أن نضحك.. نائب ترامب «رجلٌ مجنون»

فنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي

فنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>