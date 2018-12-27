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في ختام مواجهات الدور الأول

المجمعة تستضيف «ديربي العراقة»

المجمعة تستضيف «ديربي العراقة»
weam.co/563285
الرياض- الوئام- عبدالعزيز السديري:

تفتتح مساء اليوم الخميس مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ والتي ستشهد مواجهة من نوع خاص تجمع قطبي سدير الفيصلي والفيحاء.

ويعد “ديربي سدير” أحد أعرق الديربيات على مستوى المملكة حيث تجمع الفريقين مواجهات عديدة خلال السنوات الماضية بمسابقة دوري المناطق ودوري الدرجة الثانية والأولى والممتاز، بالإضافة إلى بطولة كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد.

ويعتبر اللقاء الذي سيجمع الفريقين الثالث على مستوى دوري المحترفين؛ حيث انتهى لقائهم الأول بفوزٍ للفيصلي بنتيجة 2-1، فيما تعادل الفريقان في ثاني اللقاءات بنتيجة 2-2.

ويسعى عنابي حرمة لمواصلة سلسلة اللا خسارة والتي تمتد لثمانية جولات متتالية شهدت أربع انتصارات ومثلها في التعادل والاقتراب أكبر من المركز الرابع، فيما تأمل جماهير طواحين المجمعة انتفاضة فريقها الذي يحتل المركز الثاني عشر وابتعاده عن مراكز المؤخرة في الترتيب.

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