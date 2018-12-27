أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع كبير في التسوية السابقة

سنغافورة- الوئام:

انخفضت أسعار النفط الخميس 27 ديسمبر بعد أن ارتفعت في الجلسة السابقة بحوالي 8% في ظل مخاوف من تخمة في المعروض وأسواق عالمية مترنحة.

وانخفضت أسعار خام القياس العالمي، مزيج برنت، بـ 15 سنتاً، أي بـ 0.28%، ليصل سعر البرميل إلى 54.32 دولاراً.

هذا وتراجعت أسعار خام تكساس بـ 18 سنتاً، أي بـ 0.39%، ليصل سعر البرميل إلى 46.06 دولاراً.

يذكر أن خامي برنت وتكساس كانا قد ارتفعا الأربعاء 26 ديسمبر بنحو 8% في أكبر مكسب يومي منذ الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني 2016، عندما وقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اتفاقاً لخفض الإنتاج.