الذهب يرتفع بفعل طلب الملاذ الآمن

لندن- الوئام:

ارتفع الذهب الخميس 27 ديسمبر مع تعزز الطلب عليه كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش قوي في الأسهم.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2% إلى 1268.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو حزيران عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1271.8 دولار للأونصة.

هذا وتراجعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 15 دولاراً للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس آب عند 15.17 دولار للأونصة الأربعاء.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 799.20 دولار للأونصة في حين صعد البلاديوم أكثر من 1% مسجلاً 1267.49 دولار.