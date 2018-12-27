التعليقات: 0

لكن انتعاش الأسهم يكبحه

الذهب يرتفع بفعل طلب الملاذ الآمن

الذهب يرتفع بفعل طلب الملاذ الآمن
weam.co/563290
لندن- الوئام:

ارتفع الذهب الخميس 27 ديسمبر مع تعزز الطلب عليه كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش قوي في الأسهم.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2% إلى 1268.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو حزيران عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1271.8 دولار للأونصة.

هذا وتراجعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 15 دولاراً للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس آب عند 15.17 دولار للأونصة الأربعاء.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 799.20 دولار للأونصة في حين صعد البلاديوم أكثر من 1% مسجلاً 1267.49 دولار.

روابط ذات صلة

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب

الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب

الذهب يرتفع وسط أداء ضعيف للدولار والأسهم

الذهب يرتفع وسط أداء ضعيف للدولار والأسهم

بيانات اقتصادية قوية تهبط بأسعار الذهب

بيانات اقتصادية قوية تهبط بأسعار الذهب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>