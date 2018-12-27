اليوم.. بداية إجازة المعلمين والمشرفين

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

تبدأ بنهاية دوام اليوم الخميس 20/4/1440هـ إجازة المعلمين والمشرفين في جميع ادارات التعليم .ويتمتع اعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المدارس (بنين وبنات) وجميع المراحل الإبتدائية و المتوسطة والثانوية بإجازتهم نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1439-1440 وذلك بحسب التقويم الدراسي التفصيلي والذي حصلت “الوئام” على نسخة منه.

فيما يتمتع شاغلوا الوظائف التعليمية (المشرفون والمشرفات) بإدارات التعليم ومكاتب التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس عن ( 60%) بإجازة منتصف العام الدراسي الحالي في نهاية دوام اليوم الخميس 20 / 4/ 1440هـ وكذلك شاغلوا الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ومكاتب التعليم الذين تصل نسبة عملهم الميداني في زيارة المدارس إلى 60%.

وأما شاغلوا الوظائف التعليمية قادة مكاتب التعليم ومساعديهم والإداريون بمكاتب التعليم يتمتعون بالإجازة بالتناوب .

وأما شاغلو الوظائف التعليمية بجهاز الوزارة والإداريون في جهاز الوزارة وإدارات التعليم يمكنهم التمتع بالإجازة بالتناوب وتحتسب من إجازتهم العادية . وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الاحد 30/4/1440هـ.