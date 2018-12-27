الدفاع المدني يدعو مواطني المدينة المنورة للحذر من السيول

المدينة المنورة - الوئام - عبد الله العازمي:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، المواطنين و المقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار الحالة الجوية الماطرة، وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول، مما قد يعرضهم للأخطار.

وشددت المديرية على ضرورة اتباع وسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه خلال إجازة منتصف العام الدراسي، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام، بعيدا عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية، والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

وأهاب مدني المدينة بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكدت الدفاع المدني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنور،ة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.