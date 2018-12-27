أسامة هوساوي يعلن اعتزاله كرة القدم

الرياض- الوئام:

أعلن قائد المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، أسامة هوساوي، اعتزاله اللعبة.

وقال مدافع الوحدة السعودي عبر حسابه على تويتر: أتذكر البدايات بحب الكرة وشغف اللعب بها من هواة إلى محترفين، في ذلك المستطيل الأخضر لم ندخر جهداً من أجل المنافسة.

وأضاف: في منصات التتويج كانت لنا وقفة مع الذهب، حصدت أغلى رصيد من حب الجماهير، اليوم أعلن للجميع اعتزالي لعب كرة القدم، هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أجمل.

وبدأ هوساوي مسيرته في الوحدة موسم 2005، قبل الانتقال للهلال بين عامي 2008 و2012، ثم خاض تجربة في آندرلخت البلجيكي لم تكلل بالنجاح.

وعاد للسعودية للانضمام للأهلي بين 2012 و2016، ثم لعب الموسمين الماضيين في صفوف الهلال، قبل العودة مجدداً للوحدة بداية الموسم الحالي.

ويحتل الوحدة المركز 6 في المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، حقق خلالها الانتصار في 6 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 5.