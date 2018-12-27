اليونان.. انفجار عبوة ناسفة قرب كنيسة بوسط أثينا

الوئام - وكالات

أصيب شرطي في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة بمحيط كنيسة سانت دايونيسيوس في حي كولوناكي بوسط أثينا، ونقل الشرطي المصاب إلى المستشفى، وفرض طوق أمني حول المنطقة.

وقال مسؤول فى الشرطة، رفض الإفصاح عن نفسه، لوكالة “رويترز”: “لاحظ الشرطى صندوقا أمام مدخل الكنيسة ورأى أن هذا أمر غريب. لم يكن الانفجار قويا وأصيب الشرطى فى وجهه ويديه”.

وأضاف المسؤول أنه لم يرد اتصال للتحذير من وجود عبوة ناسفة، وتفحص الشرطة ما التقطته الكاميرات فى المنطقة، وتقع أحيانا هجمات محدودة تستهدف متاجر ومبانى حكومية وأفرادا من الشرطة وسياسيين فى اليونان التى لها تاريخ طويل من العنف السياسي.