الاستئناف الادارية تصدر حكماً نهائياً بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري

الرياض- الوئام:

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض حكمها بإلزام الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢

أي إقراض من قدّم قبل ٢٣/٧/١٤٣٢هـ من رأس مال الصندوق العقاري وليس من البنوك وأنصفت المحكمة بحكمها الصادر المتضررين.

وبحسب التفاصيل فقد قضت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.

ويقول المتحدث الرسمي لمتضرري الصندوق العقاري أحمد القحطاني إنه في هذا اليوم الخميس الموافق 20 ربيع الآخر من عام 1440 عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلستها القضائية في تمام الساعة التاسعة صباحاً ونطقت بالحكم لصالح المتضررين؛ مؤيدة بذلك 40 ألف حكم أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق المملكة، حسب قوله.

وألزمت محكمة الاستئناف الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.