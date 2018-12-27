متظاهرون غاضبون يوسعون جاسوس حكومة السودان ضربا في باريس

الوئام - متابعات

تمكن متظاهرون سودانيون، متضامنون مع الاحتجاجات التي تشهدها السودان في الآونة الأخيرة، في العاصمة الفرنسية باريس، من القبض على عنصر أمني تابع للنظام السوداني، ويدعى حسن نابري، واشتبكوا معه في أحد شوارع باريس وأوسعوه ضربا.

ووثق عدد من المتظاهرين حادثة ضرب الجاسوس نابري، الذي يعمل لحساب أجهزة الأمن بالخرطوم، ويظهر في الفيديو، تجمهر عدد من المتظاهرين حول الجاسوس، وضربه، فيما تعالت الهتافات والصيحات ” يا خاين يا جبان” التي وصلت إلى حد الشتائم من قبل المتظاهرين ضد الجاسوس، وظهر في المقطع المصور، عدد من رجال الأمن حاولوا التفريق بين المتظاهرين ونابري.

وتشهد مدن عدة في السودان، وفي مقدمتها العاصمة الخرطوم، احتجاجات واسعة ضد النظام والحكومة، بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، أسفرت عن مقتل عدد من المحتجين.

فيما فرضت السلطات حالة الطوارئ في عدة مناطق، وعلقت الدراسة لأجل غير مسمى، واتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية لتشمل عددا من النقابات والتحالفات المعارضة، التي دعت إلى الإضراب الشامل والعصيان المدني.