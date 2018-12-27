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بفعل التخمة

النفط يهبط صوب أدنى مستوياته في 18 شهرا

النفط يهبط صوب أدنى مستوياته في 18 شهرا
weam.co/563333
الوئام - وكالات

تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم، بعد انتعاشه 8% في الجلسة السابقة، مع تعرض الأسعار لضغوط من مخاوف تخمة معروض الخام، وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، حتى مع صعود سوق الأسهم الذي قدم بعض الدعم.

وبحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 70 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 53.77 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتا إلى 45.72 دولار.

كانت أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات أوائل أكتوبر الماضي، لكنها انحدرت نحو 40% منذ ذلك الحين، وهي تقترب حاليا من أدنى مستوياتها في 18 شهرا.

ويتجه برنت صوب خسائر بنحو 30 % هذا العام، في حين انخفض عقد الخام الأمريكي حوالي 25%.

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