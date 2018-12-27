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ضمن الجولات الرقابية

بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة

بلدية الخفجي تغلق 9 منشآت نسائية مخالفة
weam.co/563335
واس - الوئام:

أغلقت بلدية محافظة الخفجي 9 منشآت نسائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن الجولات الرقابية النسائية بإدارة صحة البيئة التي نفذتها البلدية مع فريق قسم الرقابة النسائية بوكالة الشؤون البلديات بالأمانة على مشاغل النسائية ومراكز التزيين النسائية ومحلات بيع التجارية النسائية بالمحافظة.
وبين رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني أنه تم تكليف كادر من المراقبات بعمل جولات رقابية على المحلات النسائية مثل المشاغل – ومراكز تزين النسائية – ومحلات بيع التجارية النسائية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم زيارة عدد 23 منشأه تجارية، و إغلاق 9 محلات تمارس نشاطها دون الحصول على رخصة مهنية، كما تم ضبط ومصادرة كميات من المواد والمستحضرات التجميلية المنتهية الصلاحية والممنوعة بعدد 68 علبة، و مخالفة بعض المشاغل ومراكز التزيين النسائي , التي لم تتقيد بالشروط والضوابط الفنية والصحية المعمول بها بعدد 19 مخالفة من المحلات المخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.
وأكد المهندس الحميداني على استمرار الجولات الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وسعياً للحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، منوهاً على المواطنين والمقيمين الحرص بأن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، داعياً الجميع للإبلاغ عن الملاحظات من خلال التواصل عبر مركز 940.

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