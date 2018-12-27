رئيس الهلال الأحمر يترأس اجتماع لجنة القانون الدولي الإنساني

الباحة - عايض آل ركبان - الوئام:

برئاسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، عقدت لجنة القانون الدولي الإنساني اجتماعها السابع عشر بمقر الهيئة بحي الصحافة في الرياض، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية.

وقدم معالي رئيس الهيئة في بداية الاجتماع شكره لجميع أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، لاسيما في تكثيف البرامج التوعوية لدى منسوبي تلك الجهات لغرس وتعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني.

بعد ذلك، استعرض ممثلي وزارة الدفاع وهيئة حقوق الإنسان جهودهم في الفترة الماضية فيما يخص نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني لدى منسوبيهم والبرامج التوعوية التي تم القيام بها.

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على تقارير اللجان الفرعية وماتضمنته التقارير من جهود وأعمال لاسيما اللجنة القانونية ولجنة التدريب واللجنة الإعلامية.

وتم خلال الاجتماع تناول جدول الأعمال للسنة القادمة 2019، والبرامج والأعمال التي تعتزم اللجنة القيام بها.