“الغذاء والدواء” تدعو للإبلاغ عن التسمم الغذائي عبر “تيقظ”

الرياض- الوئام:

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنين والمقيمين والمنشآت الصحية والممارسين الصحيين إلى الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي عبر نظام “تيقظ” الالكتروني، وذلك بهدف جمع إحصائيات دقيقة عن حالات الأمراض المنقولة بالغذاء وحصر ورصد أكثر المنتجات الغذائية التي لها علاقة بحالات التسمم لرفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتقديم توصيات للجهات المعنية بالتسمم الغذائي.

وكان معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، دشن الخدمة في نظام “تيقظ” الالكتروني مؤخراً لتتيح للعموم تقديم معلومات التسمم الغذائي.

وسجّلت المملكة 889 إصابة بالتسمم الغذائي خلال العام الماضي (2017)، ما دعا “الغذاء والدواء” للعمل على جمع وتحليل الحالات بشكل دقيق بهدف تطوير المواصفات الغذائية لتقليل حالات التسمم.

ويمكن رفع البلاغ عن طريق الدخول على صفحة الخدمة، واختيار بلاغات التسمم الغذائي وتعبئة النموذج وإرساله للمختصين الكترونياً.

وللإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي يمكن زيارة الرابط: https://ade.sfda.gov.sa.