سوريا: الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق اليوم

وكالات - الوئام:

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قليل، إعادة فتح سفارة أبو ظبي في العاصمة السورية دمشق، رسميا، وباشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية، اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إن “هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري”. وأعربت وزارة الخارجية، عن “تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية”.

وكانت وزارة الإعلام السورية صرحت أنه “من المقرر أن تعيد دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق اليوم الخميس”.

جاء ذلك في إشعار من الوزارة للصحفيين لتغطية الحدث. بحسب “رويترز”.

يذكر أن السفارة الإماراتية مغلقة منذ بدايات الصراع السوري الذي اندلع في عام 2011.