الصندوق العقاري يؤكد: سنتعامل مع الأحكام القضائية بما لا يؤثر على برامجنا

متابعات - الوئام

أكد حمود العصيمي، المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري، أن الأحكام القضائية محل احترام الصندوق.

وأضاف العصيمي، في بيان، أنه “فور ورود الأحكام بشكل رسمي، يتم التعامل معها وفق الآليات المتبعة، بما لا يؤثر على خطط وبرامج الصندوق”.

وشدد العصيمي على استمرار الصندوق في خدمة المستفيدين عبر برنامج القرض العقاري المدعوم، والذي وصل عدد المستفيدين منه خلال عام 2018 أكثر من 50 ألف مستفيد.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض حكمت، اليوم الخميس، بإلزام الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢، أي إقراض من قدّم قبل ٢٣/٧/١٤٣٢هـ من رأس مال الصندوق العقاري، وليس من البنوك، منصفة المتضررين.

وبحسب التفاصيل، فقد قضت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.