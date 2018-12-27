تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي على منصة “تذاكر السعودية” في هذا الموعد

الوئام- واس

تستعد المملكة العربية السعودية مجددًا لاستضافة الأحداث العالمية، حيث يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة في الـ 16 يناير المقبل إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين ناديي يوفينتوس وآي سي ميلان في تمام الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت المملكة.

وسيتم إطلاق تذاكر هذه المواجهة المرتقبة في الـ 1 يناير القادم على منصة “تذاكر السعودية”، حيث تبدأ أسعارها من 35 ريال وحتى 1000 ريال، أما ما يخص الجماهير الرياضية من خارج المملكة فيمكنهم الحصول عليها مع التأشيرة الإلكترونية عبر منصة “شارك”.

ويأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي في السعودية وفقًا للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي ماركو برونيلي، في شهر يونيو الماضي، وتحظى هذه المباراة باهتمام عالمي وجماهيري كبير، وهي إحدى الخطوات المستمرة للمملكة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لاستضافة كبرى المسابقات الرياضية العالمية التي تعكس جاهزية المملكة لهذه الأحداث وإخراجها بشكل مختلف.