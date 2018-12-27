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“البيئة” تحظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من الهند

“البيئة” تحظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من الهند
weam.co/563358
الرياض- الوئام

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من جمهورية الهند.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، ودراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والتي تفيد بوجود إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة بدولة الهند، وتحسبا من تسرب المرض إلى المملكة، وتحقيقا للمصلحة العامة.

من جانبه، بيّن مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

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