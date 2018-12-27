وزير الخارجية المصري من الخرطوم: اتفقنا على تجاوز التحديات المشتركة

الوئام - متابعات

أعلن البيان المشترك للاجتماع الثاني للآلية التشاورية الرباعية، اليوم، بين وزيري الخارجية ورئيسي جهازي الاستخبارات بمصر والسودان، عن دعم مصر لأمن واستقرار السودان.

وخلال كلمته أمام الاجتماع، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن “هناك تطابق كبير في الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة وحماية الأمن القومي للبلدين”.

من جانبه قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال الاجتماع “تجاوزنا عقبات كثيرة أمام تطور العلاقات بين مصر والسودان”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا، في وقت سابق اليوم، أعلنت من خلاله عن توجه الوزير سامح شكري، يرافقه اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، إلى الخرطوم، للمشاركة في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على كافة المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الاجتماعات سوف تتناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة فى العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر 2018، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين