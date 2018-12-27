مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية يغلق على ارتفاع 38.39 نقطة

الوئام - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 38.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7749.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 97 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اسمنت الشرقية، مجموعة السريع، صناعة الورق، البحر الأحمر، والكابلات، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، أمانة للتأمين، اليانز إس إف، ثمار، والجوف، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.42 % و 5 % .

فيما كانت أسهم شركات مجموعة السريع, الإنماء، زين السعودية, كيان السعودية, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الإنماء، مجموعة السريع، الراجحي، والكابلات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 41.33 نقطة ليقفل عند مستوى 2441.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 57 ألف سهم تقاسمتها 133 صفقة.