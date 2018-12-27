أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية

صدر اليوم الخميس عدد من الأوامر الملكية الكريمة، من بينها إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، فيما يلي نصه:

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/70) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/266) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً

2- وزير الداخلية عضواً

3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً

4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً

5- وزير الخارجية عضواً

6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً

7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير

وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً

8- وزير الإعلام عضواً

9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً

10- رئيس أمن الدولة عضواً

11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود