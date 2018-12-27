“البيئة” تتلف 8 مسدسات صيد بحرية مصادرة

الرياض- الوئام

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم مؤخرًا إتلاف 8 مسدسات صيد بحرية، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”.

وبينّت الوزارة، أن عملية الإتلاف أشرف عليها لجنة مشتركة من إدارة الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان، والهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية، وبلدية فرسان. كما تم تنفيذ محضر مشترك بذلك.

يذكر أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد الهوائي أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”، مشددة على أنه استناداً إلى المادتين 66 و73 من النظام المشار إليه، يغرم المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين معًا.

ووفقًا للنظام تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما مـن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وتحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.